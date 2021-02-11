Merkel’den kısıtlama sözü

Corona virüsü salgını nedeni ile zor günler geçiren Almanya'da, salgınla mücadele kapsamında 16 Aralık 2020'de uygulamaya koyulan kısıtlamalar 7 Mart’a kadar uzatılmıştı.

Federal Meclis’e hitaben yaptığı konuşmada Merkel, Covid-19'un yeni türlerinin oluşturduğu risk nedeniyle salgında 3'üncü dalgayı önlemek için kısıtlamaların uzatılmasının gerekli olduğunu ifade etti. Merkel, “Virüse karşı mücadelemizde neler başardığımızı ve bunun yüksek bir bedeli olduğunu biliyorum” dedi.

ENDİŞELERİNİ ANLATTI

Vatandaşlara ülkede uygulanan kısıtlamaların işe yaradığına dair güvence veren Merkel, Almanya'da savaş sonrası özgürlüklerin en ciddi şekilde kısıtlandığı bir dönemden geçtiklerinin farkında olduğunu ifade etti. Başbakan Merkel, birçok insanın yalnız olduğunu, para ve gelecekleri için endişelendiğini belirterek, “Demokrasi olarak, kısıtlamaları gereğinden fazla 1 gün bile uygulamamak görevimiz” dedi.

Covid-19'a karşı başlatılan aşılama programının önümüzdeki aylar için umut verdiğini aktaran Merkel, vatandaşların aşılamanın İngiltere, İsrail ve ABD’ye kıyasla çok daha yavaş olduğu konusundaki hayal kırıklığını da anladığını sözlerine ekledi. Merkel, kısıtlamaların bazı dönemlerde kaldırılması ve sonra tekrardan uygulanmasının işe yaradığını düşünmediğini ifade etti.

ÇEKYA VE TİROL BÖLGESİNE OLAN SINIRLAR KAPATILACAK

Hükümet, mutasyona uğramış olan Covid-19'un yeni türünün Almanya'ya girişini engellemek maksadıyla virüsün görüldüğü Avusturya'nın Tirol bölgesini ve Çekya'yı riskli bölge ilan etmiş, yeni sınır önlemlerinin 14 Şubat'tan itibaren uygulanacağı duyurmuştu. Söz konusu bölgelerden sadece Almanya vatandaşları ile ticari geçişlere izin verileceği belirtilmişti.

Almanya'da toplam vaka sayısı 2 milyon 310 bin 233'e, toplam can kaybı ise 63 bin 635'e ulaştı. İHA