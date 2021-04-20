Merkel’den Navalni açıklaması: Endişeliyiz

Tutuklu bulunduğu Rusya'da kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart’ta açlık grevine başlayan Rus muhalif Aleksey Navalni'nin sağlık durumu kötüleşiyor.

Hastaneye kaldırılan Navalni’nin sağlık durumu Avrupalı liderlerin de gündeminde. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nde yaptığı konuşmasında Rus muhalifin sağlık durumundan endişe duyduklarını söyledi.

“Almanya hükümeti diğerleriyle birlikte, yeterli tıbbi tedavi alması için baskı yapıyor” diyen Merkel, Navalni’nin durumundan endişe duyduklarını sözlerine ekledi. Merkel ayrıca Rus askeri birliklerin Ukrayna sınırındaki artışının endişe verici derecede gergin bir duruma neden olduğunu sözlerine ekleyerek diyaloğun önemini vurguladı.