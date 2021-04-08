Merkel’den Putin’e “askeri yığınağı gevşet” çağrısı

Alman hükümetinin açıklamasına göre, Merkel görüşmede ayrıca hapisteki Kremlin muhalifi Alexei Navalny konusunu da gündeme getirdi. Rusya’nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir hapishanede tutulan ve şu anda hasta olan Navalny, bağımsız sağlık hizmetine erişim talep etmişti.

Görüşme metninde, “Diğer şeylere ek olarak, görüşme Ukrayna’nın doğusundaki Rus askeri varlığının güçlendirilmesiyle ilgiliydi. Başbakan, bölgedeki gerginliği düşürmek için bu (askeri) yığınağın sonlandırılmasını talep etti” denildi.