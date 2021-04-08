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Merkel’den Putin’e “askeri yığınağı gevşet” çağrısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda yakın zamanda yaptığı askeri yığınağı gevşetmesini talep etti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:26, 08/04/2021
HaberlerDünya
Merkel’den Putin’e “askeri yığınağı gevşet” çağrısı

Alman hükümetinin açıklamasına göre, Merkel görüşmede ayrıca hapisteki Kremlin muhalifi Alexei Navalny konusunu da gündeme getirdi. Rusya’nın Vladimir bölgesinde sıkı kurallarıyla bilinen bir hapishanede tutulan ve şu anda hasta olan Navalny, bağımsız sağlık hizmetine erişim talep etmişti.

Görüşme metninde, “Diğer şeylere ek olarak, görüşme Ukrayna’nın doğusundaki Rus askeri varlığının güçlendirilmesiyle ilgiliydi. Başbakan, bölgedeki gerginliği düşürmek için bu (askeri) yığınağın sonlandırılmasını talep etti” denildi.

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