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Merkel’den zehir zemberek yorum: Çok öfkelendim

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkanın tescillenmesi sırasında yaşanan arbede ve kaos bütün dünyayı sarstı. Almanya Başbakanı Merkel de konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 11:57, 07/01/2021
Haberler Dünya
Merkel’den zehir zemberek yorum: Çok öfkelendim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’de yaşananları değerlendirdi. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD’de Trump destekçilerinin saldırgan bir tutumla Kongre binasına girmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkel’in sözlerini uluslararası ajanslar son dakika ibaresiyle servis etti.

Merkel, “Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi beni üzdü. Kongre binasını o şekilde görmek beni  öfkelendirdi. ABD demokrasisinin Kongre binasına saldıranlardan daha kuvvetli olduğuna eminim. Biden ve yardımcısı Harris, iki hafta içinde ABD demokrasisinde yeni bir sayfa açacaklardır” dedi.

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ABD Almanya Donald Trump son dakika
Yayınlanma Tarihi:11:55,