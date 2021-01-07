Merkel’den zehir zemberek yorum: Çok öfkelendim

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD’de yaşananları değerlendirdi. Bütün dünyanın gözünün üzerinde olduğu ABD’de Trump destekçilerinin saldırgan bir tutumla Kongre binasına girmesi ile ilgili açıklamalarda bulunan Merkel’in sözlerini uluslararası ajanslar son dakika ibaresiyle servis etti.

Merkel, “Trump’ın yenilgiyi kabul etmemesi beni üzdü. Kongre binasını o şekilde görmek beni öfkelendirdi. ABD demokrasisinin Kongre binasına saldıranlardan daha kuvvetli olduğuna eminim. Biden ve yardımcısı Harris, iki hafta içinde ABD demokrasisinde yeni bir sayfa açacaklardır” dedi.