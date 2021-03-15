Merkel’e giderayak şok: Seçimi kaybetti

2005 yılından beri görevde olan Başbakan Merkel önümüzdeki seçimlerde aday olmayacağını açıklamıştı. Üst üste dört seçimden galip ayrılan CDU Partisi’nin “Merkel katkısı” olmadan önümüzdeki seçimlerden nasıl bir sonuçla ayrılacağı merak konusu.

ZDF televizyonunda yayınlanan ilk sonuçlardan yola çıkılarak hazırlanan tahminlere göre Baden-Württemberg eyaletinde Yeşiller’in oyların %31.4 alırken, CDU %23.4 seviyesinde kaldı. Rhineland-Palatinate eyaletinde ise Sosyal Demokratlar (SPD) oyların %35.5’ini alırken anketlerde geçtiğimiz aya kadar önde görülen CDU %26.9 seviyesinde kaldı.

Alman seçmenler Merkel hükümetini corona virüsü aşılarını yapmakta yavaş kaldığı için eleştirirken, CDU’da corona virüsüne karşı koruma sağlayan maskelerin alımında usulsüzlük yapıldığının ortaya çıkması partinin seçmen nezdindeki

itibarını zedeledi.

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