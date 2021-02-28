Merkel’in açılım planı Türkleri vuruyor

Almanya'da Başbakan Angela Merkel, aşıya rağmen mutasyonlu virüs nedeniyle düşmeyen vaka sayıları nedeniyle kısıtlamaların aşamalı kalkmasından yana. Merkel'in planına göre ilk olarak ailelerin bir araya gelmeleriyle ilgili yasak kalkacak. İkinci aşamada okullar açılacak ve son olarak da restoranlar ile kültür faaliyetlerine izin verilecek.

TÜRK ESNAFI MEMNUN DEĞİL

Ağırlıklı olarak Türklerin çalıştığı sektörlerde ise durum şöyle:

BERBERLER: Mart başında açılacak. Yeni maske, mesafe, hijyen kuralları geçerli olacak. Basit maske yetmeyecek.

DÖNER BÜFELERİ: Sadece sipariş ya da paket servis yapılabiliyor. Birçok yerde büfeler sadece kiraya çalışıyor. İşçi sayıları da en aza indirildi.

RESTORANLAR: Kapalı restoranlar paket servisle iflasa direnmeye çalışıyor. İşçi maaşları ve kiralar ödenemiyor. Nisana sarkacak bir açılım, birçoğunun sonu olacak.

DÜĞÜN SALONLARI: Açılma tarihleri belki de yaz sonunu bulacak. Kredi alanlar, ödemeleri ötelemeye, düğün için kapora alan salon sahipleri ise paraları geri vermek için kredi çekmeye çalışıyor.