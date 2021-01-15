Merkel’in partisi CDU yeni başkanını seçiyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU), yeni başkanını seçiyor. CDU’nun, 33. Olağan Kurultayı bugün akşam saatlerinde başlayacak ve yarın akşama kadar devam edecek.

Yeni başkanın belirleneceği ve 20 Aralık’ta yapılması planlanan kurultay, corona salgını nedeniyle 15-16 Ocak’a ertelenmişti. 1001 delegenin bulunduğu bölgeden kurultay için online sistemde oy kullanılarak tercih yapılacak.

BAŞBAKAN ADAYI OLACAK

Başkanlık için Armin Laschet, Friedrich Merz ve Norbert Röttgen yarışacak. 3 adayın yarışacağı kongrede seçilen kişi, 26 Eylül’de yapılacak genel seçimlerde ya başbakan adayı olacak ya da başbakan adayı olacak kişiyi seçme imkanını elde etmiş olacak.

Berlin Fuar Merkezi’nde yapılacak kurultaya fiziki olarak kongreyi idare edecek 8 CDU yöneticisi ve mevcut CDU Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Genel Sekreter Paul Ziemiak katılacak.

MERZ’İN ADI ÖNE ÇIKIYOR

10 bin metrekarelik salonda 6 test istasyonu kurulurken, salona girecek sayılı kişilere test yapılacak. Başkan adayları fuar merkezine gelerek 15’er dakikalık konuşma yapacak. Basın mensupları da kurultayı fuar merkezindeki salondan takip edecek. Son yapılan anketlerde CDU Başkan adayı Friedrich Merz’in öne çıktığı görülüyor.

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