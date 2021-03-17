Merkel’in partisinde düşüş: Corona yüzünden dibi gördü

Araştırma şirketi Forsa tarafından yapılan anket, Eylül ayında yapılacak federal seçimlere Angela Merkel’in yokluğunda girmeye hazırlanan Hristiyan Demokratlar Birliği (CDU) Partisi ve ittifak yaptığı Bavyera Hristiyan Sosyal Birliği Partisi’nin (CSU) aldığı oyun yüzde 4 düşüşle yüzde 29’a gerilediğini gösterdi.

Corona virüsü salgını nedeniyle kan kaybeden CDU geçen haftasonu iki eyalette yapılan seçimleri kaybetmişti.

Ankete göre Almanya’da son dönemin en büyük kazananı Yeşiller Partisi olurken, parti oylarını yüzde 3 artırarak yüzde 21 seviyesini gördü. Diğer büyük partilerin oyunda ciddi bir değişiklik görülmezken hükümet ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 16 seviyesinde destek buluyor.