Merkel’in yerine geçecek isim belli oldu

2005 yılından beri Almanya’yı yöneten ve 2018 yılına kadar partiye liderlik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel bu yıl görevini bırakıyor. Almanya Eylül ayında kritik bir seçime hazırlanırken partisinde “Merkel’in yerine kim gelecek” tartışması devam ediyor.

Reuters haber ajansına konuşan CDU’dan kaynaklar Merkel’in yerine gösterilecek muhafazakar adayın belli olduğunu duyurdu. İsmini açıklamayan kaynaklar CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU’nun lideri Armin Laschet’i destekleyeceklerini duyurdu. Corona virüsü salgını ile birlikte partiye güven ve destek en düşük seviyelere ulaşırken 60 yaşındaki Laschet’nin partiyi toplaması bekleniyor.

Parti kaynakları CDU’nun federal yönetim komitesindeki 46 oyun 31’ini Laschet’nin aldığını açıkladı. Laschet’nin rakini Soeder ise oyların sadece 9’unu alırken, 6 oy da boy atıldı.

ÖNCELİĞİ AB’Yİ BİRLEŞTİRMEK

Merkel’in mirasını daha çok koruyacak bir profil sergileyen Soeder daha önce önceliğinin Avrupa’yı birleştirmek ve AB’yi krizden çıkarmak olduğunu söylemişti. Eğer Laschet başbakan olursa, CSU’dan çıkan ilk başbakan olarak da tarihe geçecek.

Geçen hafta Almanya’da yapılan bir anket muhafazakar birliğin (CDU/CSU) oylarının Yeşiller Partisi’nin oylarından daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Forsa araştırma şirketinin anketinde muhafazakarların oy oranı yüzde 27’yken Yeşiller’e destek yüzde 23 seviyelerinde.

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