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Metroda akılalmaz olay! Raylara atlayan çıplak adam elektrik çarpması sonucu öldü

ABD’nin New York kentinde yer alan Harlem bölgesinde çıplak bir adam, metro istasyonunda arbedeye neden oldu. Arbede sırasında raylara atlayan çıplak adam elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Güncellenme: 23:34, 17/01/2021
Haberler Dünya

ABD'nin New York eyaletine Manhattan bölgesinde bulunan metro istasyonunda akıl almaz bir olay gerçekleşti.

Central Park'ın 110. Cadde İstasyonu'nda bir şahıs, tamamen çıplak bir şekilde metro istasyonunda bekleyen yolcuların karşısında dans etmeye başladı. Çıplak şahsın yanında dans etmesine sinirlenen bir yolcu ise çıplak şahıs ile kavga etmeye başladı.

METRO RAYLARINA ATTI

Arbede sırasında çıplak şahıs, kavga ettiği yolcuyu metro raylarına attı. Yolcunun raylara düştüğünü gören diğer yolcular ise düşen şahsın yardımına koştu. Düşen şahsa yardım eden yolcuları engellemek isteyen çıplak adam, diğer yolculara saldırdı.

AKIMA KAPILDI

Yaşanan arbede sırasında çıplak adam, metro raylarına temas ederek elektrik akımına kapıldı. Polis tarafından yapılan açıklamada, çıplak adamın elektrik çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Yaşanan ilginç olay ise anbean görgü tanıklarının kameralara yansıdı. İHA

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