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Miçotakis ve Erdoğan ilk fırsatta görüşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni, şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Kiriakos Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:38, 15/04/2021
HaberlerDünya
Miçotakis ve Erdoğan ilk fırsatta görüşecek

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Aristotelia Peloni, düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında Türkiye ile ilişkiler, Doğu Akdeniz konularında açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Ankara ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Peloni’nin Dendias’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğine dikkat çekti.

Atina’nın amacının gerilimi düşürme ve olumlu bir iklim yaratmaya çalışmak olduğunu dile getiren Yunanistan Hükümet Sözcüsü Peloni’nin şartların uygun olduğu ilk fırsatta Başbakan Miçotakis ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında bir görüşme gerçekleşeceğini belirtti.

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