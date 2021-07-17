Mikonos’ta çılgın partilerin bedeli ağır oldu

Ege Denizi'nin ortasındaki dünya jet sosyetesi ile ünlülerin tatil yaptığı Mikonos Adası'nda bir günde 40 pozitif vaka tespit edildi.

TURİSTLER ADADA TEST KUYRUĞUNA GİRDİ

Tüm otel ve pansiyonların tamamen dolu olduğu adada corona virüs vakalarında çok ciddi artış olduğu Mikonos Devlet Hastanesi ile özel sağlık merkezlerinde boş tek bir yatak bile kalmadığı belirtildi. Her gün yüzlerce kişinin katıldığı çılgın partilerin düzenlendiği beach cluplarda müzik yayını yasağı getirilirken Sivil Koruma Bakan yardımcısı Nikos Hardalias'ın talimatı ile 26 Temmuz 2021 tarihine kadar adada bugün saat 18.00'den itibaren geçerli olmak üzere 24 saat müzik yayın yasağı ve 01.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

VAKA SAYISI HIZLA ARTTI

Turistlerle birlikte halen yaklaşık 100 bin nüfusa sahip Mikonos adasında 394 pozitif vakanın görülmesi üzerine toplu eğlencelerinde yasaklandığı yasaklara uymayanlara 50- 200 bin Euro para cezası verildiği, 30'a yakın işletmenin mühürlendiği belirtildi. Yapılan testlerde coronavirüse yakalanan kişilerin yaş ortalaması ise 27 olarak belirtildi.

TURİSTLER TEST OLMAK İÇİN SAĞLIK MERKEZLERİNİN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Bugün öğle saatlerine kadar yapılan yüz testten 10 kişinin testinin pozitif çıktığı açıklandı. Mikonos adasına Atina'dan yeni sağlık ekipleri ile yüzlerce test kitinin gönderildiği belirtilirken adada bulunan yabancı turistlerin test yaptırmak için sağlık merkezlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdukları belirtildi.