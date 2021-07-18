Mikonos’ta müzik yasağı getirildi

Yunan adası Mikonos’ta vaka sayılarının artmasıyla birlikte çok sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Sivili Koruma Bakanlığı, bölgede corona virüsü vakalarının artmasının ardından mağaza, cafe ve beach clublarda müzik çalınmasına yasak getirdi.

Gece 01.00 ile 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı getiren Yunanistan’da sadece iki doz aşı olan kişilerin kapalı alanlarda yemek yemesine ve gece kulüplerine gitmesine izin verilmişti.

Yunanistan’da alınan müzik kararı sonrasıdna Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas, “Turizm mevsiminin tam ortasında böyle bir karar almak haksızlık ve yanlış. Mikonos’ta müzik sesinin kısılması, turistlerin diğer adalara gitmesine sebebiyet verecek” dedi.