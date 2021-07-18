Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mikonos’ta müzik yasağı getirildi

Corona virüsü yasaklarını kaldırarak ülke dışından turistlere izin veren Yunanistan tekrar felaketi yaşıyor... Turistik Mikonos adasında vakaların artmasıyla birlikte bölgede çok sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:22, 18/07/2021
HaberlerDünya
Mikonos’ta müzik yasağı getirildi

Yunan adası Mikonos’ta vaka sayılarının artmasıyla birlikte çok sıkı önlemler alınmaya başlandı.

Sivili Koruma Bakanlığı, bölgede corona virüsü vakalarının artmasının ardından mağaza, cafe ve beach clublarda müzik çalınmasına yasak getirdi.

Gece 01.00 ile 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı getiren Yunanistan’da sadece iki doz aşı olan kişilerin kapalı alanlarda yemek yemesine ve gece kulüplerine gitmesine izin verilmişti.

Yunanistan’da alınan müzik kararı sonrasıdna Mikonos Belediye Başkanı Konstantinos Koukas, “Turizm mevsiminin tam ortasında böyle bir karar almak haksızlık ve yanlış. Mikonos’ta müzik sesinin kısılması, turistlerin diğer adalara gitmesine sebebiyet verecek” dedi.

İlginizi ÇekebilirMikonos'ta çılgın partilerin bedeli ağır olduMikonos'ta çılgın partilerin bedeli ağır oldu
Corona Dünya Sağlık sokağa çıkma yasağı tatil Yunanistan