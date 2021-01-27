Milletvekilleri yasakları ihlal edip gece kulübüne gitti! Japonya Başbakanı özür diledi

Corona virüsü salgınında üçüncü dalgayı yaşayan Japonya’da salgınla mücadeleyi iyi yönetemediği için eleştirilen Suga Yoşihide, iktidar partili bazı vekillerin Tokyo’nun lüks Ginza semtindeki gece kulübüne gittiğine dair haberlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Euronews’ta yer alan habere göre Suga Yoşihide, Temsilciler Meclisi oturumunda yaptığı konuşmada, “İnsanlardan akşam 8’den sonra dışarıda yemek yememelerini isterken, böyle bir olayın yaşanmasından dolayı gerçekten çok üzgünüm” diyerek, “Her milletvekili, halkın takdirini kazanmaya çalışmalı” ifadelerini kullandı.

Başbakan, geçtiğimiz ay ise halka dışarı çıkmama tavsiyesi verdiği günün akşamı kalabalık bir grupla biftek yemeğe gitmiş, tepkiler üzerinde halktan özür dilemişti.

“DAVRANIŞIM DİKKATSİZDİ”

Ayrıca iktidardaki Liberal Demokrat Partili milletvekili Jun Matsumoto da konuyla ilgili gazetecilere verdiği demeçte, “İnsanlardan sabırlı olmalarını istediğimiz bir zamanda davranışım dikkatsizdi” dedi.

Öte yandan Başbakan, “Hastanelere yer bulamayıp evlerine geri gönderilen ve hayatını kaybeden Covid-19 hastalarına” ilişkin soruya ise “Vazifem icabı, sistemi gereğince denetleyememekten dolayı büyük üzüntü duyuyorum” ifadelerini kullandı.

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