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Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Yunan armatörü Aristotle Onassis'e ait süper yat Christina O'nun haftalık kirası 6 milyon 282 bin TL olarak açıklandı. Lüks yatta bir hafta tatil yapmak için şu ana kadar 7 rezervasyon yapıldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:46, 06/05/2021
HaberlerDünya
Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı.

Yunan armatörü Aristotle Onassis’e ait lüks yolcu gemisi Christina O’nun haftalık kirası dudak uçuklattı. Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan “Christina O” adlı süper yatın sadece 1 haftalık  kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı.

Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şu ana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon talep geldiği belirtildi.

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