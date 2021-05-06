Milyon dolarlık süper yatın haftalık kirası dudak uçuklattı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle kişisel izolasyonuna dikkat eden milyonerlerin tercihleri süper yatlar oldu. Yaz sezonuna kısa bir süre kala milyonerler izolasyon altında mavi suların tadını çıkarmaya başladı.

Yunan armatörü Aristotle Onassis’e ait lüks yolcu gemisi Christina O’nun haftalık kirası dudak uçuklattı. Elizabeth Taylor, Richard Burton ve Winston Churchill gibi bir çok ünlü isme ev sahipliği yapan “Christina O” adlı süper yatın sadece 1 haftalık kirasının 545 bin sterlik ( 6 milyon 282 bin TL) olduğu açıklandı.

Kiralama şirketi Morley Yachts yaptığı açıklamada, lüks geminin Temmuz ve Ağustos aylarında haftalık 545 bin sterline (6 milyon 282 bin TL) kiralanabildiği ifade edilirken, şu ana kadar 7 kişi tarafından rezervasyon talep geldiği belirtildi.