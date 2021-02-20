Milyonlarca doz gecikti… Biden fabrikaya koştu: Tarih veremem

ABD’nin birçok eyaleti kar fırtınasıyla boğuşurken, corona virüsüyle mücadele çalışmaları da sekteye uğradı. Beyaz Saray’ın Covid-19’la Mücadele Görev Gücünün kıdemli danışmanı Andy Slavitt yaptığı açıklamada, birçok bölgede yolların kapalı olması nedeniyle 6 milyon doz aşının eyaletlere dağıtılamadığını duyurdu.

Aşıların fabrikalarda ve merkezlerde güvenli bir şekilde durduğunu belirten Slavitt, tüm dozların önümüzdeki hafta içinde teslim edileceğini vurguladı. Slavitt ayrıca federal yönetimin, Florida ve Pennsylvania yetkilileri ile 5 aşılama merkezi daha açılması için birlikte çalıştığını kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden tedarik sorunu yaşanırken, ilaç devi Pfizer’ın Michigan’daki aşı üretim tesisini ziyaret etti. İşçilerle görüşen Biden, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Biden, görevdeki ilk 100 gününde 100 milyon aşı uygulama hedefini aşacağından emin olduğunu ve ülkenin “bu yılın sonunda normale yaklaşacağını” öngördüğünü ifade etti.

‘HER ŞEYİ YAPIYORUZ’



Temmuz ayı sonuna kadar 300 milyon vatandaşı aşılamak için yeterli aşı olacağını söyleyen Biden, “Size bu krizin ne zaman biteceği konusunda bir tarih veremem. Ama şunu söyleyebilirim ki, bu tarihin er ya da geç gelmesi için mümkün olan her şeyi yapıyoruz” dedi.