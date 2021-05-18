Mısır, Gazze Şeridi’nin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağışlıyor

İsrail güçlerinin günlerce süren bombardımanının ardından yıkıma uğrayan Gazze Şeridi’nin inşasına Mısır’dan destek geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin yıkıma uğrayan Gazze Şeridi’nin yeniden inşasına yardımcı olmak adına 500 milyon dolar bağışta bulunduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı, “Yeniden inşayı uygulayan uzman Mısırlı inşaat şirketleri ile birlikte Mısır, yaşanan son olaylar sonucu Gazze Şeridi’ndeki yeniden inşa süreci için 500 milyon dolar sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mısır’ın Gazze’ye 65 ton tıbbi yardım da gönderdiği belirtildi.

SİSİ, ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN FRANSA’DA

Fransa’nın başkenti Paris’e ziyaret düzenleyen Es-Sissi’nin, mevkidaşı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bölgede yaşanan ölümcül çatışmaya yönelik, hızlı bir ateşkes sağlamayı amaçlayan görüşmelerde bulunduğu kaydedildi.

Öte yandan Kahire, 10 Mayıs’ta bölgede meydana gelen şiddet olaylarından bu yana Hamas ile İsrail arasında bir ateşkese aracılık etmeye çalışmıştı.

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