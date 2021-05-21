Mısır, İsrail-Filistin ateşkesi için bölgeye heyet gönderiyor

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, 11 günün ardından taraflar arasında ateşkes kararı alındığı duyuruldu.

Kararın ardından basına açıklama yapan diplomatik kaynaklar, Mısır'ın İsrail ve Filistin arasında ilan edilen ateşkesi gözlemlemek üzere İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ve Filistin'e güvenlik heyeti göndereceğini bildirdi.

Kaynaklar, heyetlerin istikrarlı koşulları kalıcı olarak sürdürmek, ateşkesin uygulanmasını ve prosedürleri izlemek üzere bölgeye gönderileceğini aktardı.

İsrail ve Hamas arasında bu gece yerel saatle 02.00'den itibaren “karşılıklı ve eşzamanlı” olarak ateşkesin başlaması bekleniyor.

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