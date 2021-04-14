Mısır, Süveyş Kanalı’nı tıkayan gemiye el koydu

Dünyanın en önemli deniz yolu rotalarından olan Süveyş Kanalı geçen ay 400 metre uzunluğundaki Ever Given isimli yük gemisinin karaya oturmasıyla tıkanmıştı. Günlerce kurtarılamayan gemi milyonlarca dolarlık zarara sebep olup, birçok sektörün de ticaretini etkilemişti.

Dev gemi kurtarıldıktan sonra ise flaş bir gelişme yaşandı… Mısır mahkemesi, Süveyş Kanal Yönetimi’nin gemiye el koymasına onay verdi. Devlet gazetesi Al-Ahram, geçen ay 900 milyon dolardan fazla zarara sebep olan gemiye resmen el koydu. Geminin bünyesinde olduğu Evergreen isimli şirketin zararı karşılamasını isteyen Mısırlı yetkililer, para ödenene kadar gemiye el konulacağını duyurdu.

“JAPONLAR PARA VERMEK İSTEMİYOR”

Japon şirkete ait geminin 6 gün boyunca yarattığı 900 milyon dolarlık zararı talep eden Mısırlı yetkililerden Süveyş Kanalı Yönetimi Başkanı Osama Rabie, “Görüşmelerimiz sürüyor. Onlar para vermek istemiyor. Maddi zararın yanı sıra bu olay morallerimizi de düşürdü” dedi.

Geminin filo bünyesinde olduğu Japon Shoei Kisen şirketi ise görüşmelerin devam ettiğini duyurdu. Şirket sözcüsü Ryu Murakoshi, Wall Street Journal gazetesine, “Halen konuşuyoruz, görüşmeler sürüyor” dedi.

Yaklaşık 3.5 milyar dolarlık yük taşıyan Ever Given’ın durdurulduğu ve halen bekletildiği belirtilirken mürettebatın sağlık durumunun ve moralinin iyi olduğu belirtildi. Yetkililer mürettebatın maaşının ödenmeye devam ettiğini de açıkladı.

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