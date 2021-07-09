Mısır’da eski First Lady Cihan Sedat hayatını kaybetti

Mısır’da 1970-1981 yılları arasında Devlet Başkanı olan ve ardından idam edilen Enver Sedat’ın eşi Cihan Sedat’ın 88 yaşında yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Mısır Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Haziran ayının sonundan bu yana hastanede tedavi gören Sedat’ın durumunun ağırlaştığı ve takip eden süreçte hayatını kaybettiği belirtildi.

11 yıl boyunca Mısır First Lady’si olarak bilinen Cihan Sedat, eşinin idam edilmesinin ardından insan hakları aktivisti ve araştırmacı kimliğiyle öne çıkmıştı.