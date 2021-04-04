Mısır’da tepki çeken görüntü: Sisi firavunların mumyalarını kullanarak propaganda yaptı

Antik Mısır mirasını daha iyi tanıtmak için Kahire’de kurulan Mısır Medeniyetleri Ulusal Müzesi’nin açılışında tartışma yaratan görüntüler ortaya çıktı. Kahire’de dün gece gerçekleşen etkinlikte 18 antik Mısır kralı ve 4 kraliçesine ait 22 mumyanın özel araçlarla “geçit töreni” yapması gündem oldu.

Mısır imparatorluğunun en etkili olduğu dönemde milattan önce 1550-1077 yılları arasında lider olan kral ve kraliçelerin bu şekilde kullanılması tepki çekti.



UZMANLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Geçit töreni sırasında Tahrir Meydanı, piramitler ve Hatshepsut Tapınağı’nda dans gösterileri gerçekleşti. Fakat tarihçiler mumyaların bu şekilde taşınmasının onlara zarar vereceğini duyurdu. Mısır Turizm Bakanı, “Mumyaların taşınmasından daha yüksek bir ses yoktu” dedi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’nin Süveyş Kanalı’nda yaşanan tıkanıklık, geçen ay yaşanan tren kazası ve bir binanın çökerek çok sayıda insanın ölmesini gölgelemek için bu şekilde bir etkinlik düzenlediği öne sürüldü.

Öte yandan bazı tarihçiler de bu şekilde bir geçit töreninin firavunlara saygı duruşu anlamına geldiğini söyledi. Reuters’a konuşan, Amerikan Üniversitesi’ndeki Mısıroloji uzmanı Salima Ikram, “Bu geçit töreni ile birlikte mumyalara saygımızı gösteriyoruz. Bunlar Mısır’ın kralları ve firavunları. Bu şekilde onlara saygımızı gösterdik” dedi.

Corona virüsü sebebiyle turizmi canlandırmak isteyen Sisi’nin bu sebeple mumyalarla geçit töreni gerçekleştirdiği tahmin ediliyor.

Öte yandan geçit törenindeki mumyaların bu ay içerisinde müze içerisinde sergilenmeye başlanacağı da belirtildi.