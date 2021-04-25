Mısırlı ressam casusluk iddiasıyla tutuklandı

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından www.protethema.gr haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde 43 yaşındaki Hani Samir'in Yunanistan'daki askeri üslere de teknik ressam olarak girdiği ve casusluk yaptığı ortaya çıktı.

GÖÇMENLERLE AYNI BOTTA YAKALANDI

Mısırlı ressam Hani Samir iki hafta önce botla İstanköy yakınlarında Yunan sahil güvenliği tarafından sekiz göçmen ile birlikte adaya yarım mil kala lastik botta yakalanarak gözaltına alındı.

Yaklaşık 15 yıldır göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Samir'in üzerinde ve kaldığı pansiyonda yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulduğu ve buradan elde edilen bilgilerde Suriyeli bürokrat ve zengin iş insanlarını Yunanistan ve İtalya üzerinden Avrupa'ya kaçırdığı ayrıca askeri üslere ait fotoğrafların bulunduğu belirtildi.

Yapılan soruşturmada Hani Samir'in 6 ay önce İstanköy’de çökertilen Lübnan, Fas, Suriye ve Mısırlı göçmen kaçakçılığı şebekesiyle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. Samir'in göçmen kaçakçılığında Suriye ve Türkiye üzerinden gelen zengin mültecilere VIP hizmet verdiği ve casusluk nedeniyle tutuklandığı soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

RESİM YAPMAK İÇİN FOTOĞRAFINI ÇEKTİM

Yunanistan'daki askeri üslere de teknik ressam olarak girdiği ve casusluk yaptığı iddia edilen Hani Samir, mahkemede “Ben casus değilim, teknik ressam ve yağlı boya resim yapan bir sanatçıyım. Askeri tesislerin bulunduğu bölgenin resimlerini çekmemin amacı o bölgenin yağlı boya tablosunu yapmaktı, yasak olduğunu bilmiyorum” dedi. Samir tutuklanarak cezaevine gönderildi.