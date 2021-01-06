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Moderna’nın aşısına Kuzey Amerika dışında ilk onay İsrail’den

İsrail, ABD'li şirket Moderna tarafından üretilen corona virüsü aşısına onay verildiğini açıkladı. Bu, ABD ve Kanada'dan sonra aşıya verilen ilk onay olarak dikkat çekiyor.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:50, 06/01/2021
Haberler Dünya
Moderna’nın aşısına Kuzey Amerika dışında ilk onay İsrail’den

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınına karşı yoğun bir aşı kampanyasının sürdürüldüğü İsrail’de, BioNTech-Pfizer aşısının ardından, ABD’li Moderna tarafından üretilen aşıya da onay verildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Moderna ile 6 milyon doz aşı için anlaşma yapıldığı ve ilk sevkiyatın ocak ayı içinde olacağı kaydedildi. İsrail’in onayının ardından sadece, ABD ve Kanada’da ruhsat alan Moderna aşısına böylece ilk kez Kuzey Amerika dışında bir ülkede ruhsat verildi.

AVRUPA KARARI ERTELEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) ise Moderna aşısı ile ilgili değerlendirmelerde bulunmak üzere bugün toplanacak. EMA tarafından iki gün önce yapılan açıklamada, konuyla ilgili toplantıda kararın verilmesinin Çarşamba gününe ertelendiği belirtilmişti.

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