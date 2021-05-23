Monaco Grand Prix’sinde Prenses Charlene neden yoktu?

43 yaşındaki Monako Prensesi, gergedan kaçakçılığı ile mücadeleyi vurgulamak için büyüdüğü ülkeyi ziyaret etti. Saraydan yapılan açıklamada, bu haftanın başlarında, seyahat etmesine izin vermeyen bir kulak, burun ve boğaz enfeksiyonuyla mücadele eden Prenses’in sağlık sorunu nedeniyle ailesiyle birlikte Formula 1’e katılamadığı belirtildi.

Sarayın açıklamasına rağmen, Prens Albert’ın bu yılın başında babalık davasıyla gündeme gelmesi ve evlilik dışı üçüncü bir çocuğu olduğunun konuşulması nedeniyle Prenses’in Grand Prix’deki yokluğu dikkat çekti.

Dün, Monako Sarayı, Prenses Charlene’nin seyahat etmesine izin vermeyen bir enfeksiyon kaptıktan sonra Güney Afrika’da kalış süresini uzattığını açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram’da gör HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)’in paylaştığı bir gönderi

Saray, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaban hayatı koruma misyonunun bir parçası olarak Afrika kıtasına yaptığı bir gezi sırasında, Prenses Charlene, seyahat etmesine izin vermeyen bir enfeksiyona yakalandı. Kendisi maalesef, Monaco Formula 1 Grand Prix’sine katılamayacak. Prenses Charlene, etkinliğin organizatörü olan Monako Otomobil Kulübü’nün yanı sıra bu büyük otomobil yarışmasında yer alan sürücülere ve ekiplere en iyi dileklerini iletiyor.”

Üçüncü evlilik dışı çocukla gündeme gelen Prens Albert için Prenses Charlene övgü dolu açıklamalar yapmıştı. Point du Vue ile konuşan Prenses şunları söylemişti: “Kocam sorunları olduğunda bana bunlardan bahsediyor. Ona sık sık söylüyorum: Ne olursa olsun her zaman arkandayım. Ne yaparsan yap, iyi ya da kötü günde yanındayım.”

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