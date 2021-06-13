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Moskova’da Covid-19 aşısı olana otomobil çekilişi

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin bir açıklama yaparak, Covid-19 aşısı olanlara bir otomobil çekilişi yapacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:27, 13/06/2021
HaberlerDünya
Moskova’da Covid-19 aşısı olana otomobil çekilişi

Corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri olan  ve aşılama süreci yavaş bir şekilde devam eden Rusya’da dikkat çekici bir kampanya başladı…

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin yaptığı açıklamada, salgınla mücadele etmek için bir çekiliş yapma kararı aldığını duyurdu.

Corona virüsü salgınını durdurmak için aşı olmayı teşvik etmek isteyen Sobyanin, bir çekiliş yapılacağını ve kazanan kişilere otomobil hediye edileceğini açıkladı.

Bugün açıklanan verilere Rusya’nın başkentinde 24 Aralık’tan beri en yüksek vaka sayısı olan 7.704 tespit edildiği açıklandı. Yetkililer ülke genelinde de tespit edilen vaka sayısının 14.723 olduğunu duyurdu. Bu sayı 13 Şubat’tan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Sobyanin, “13.900 dolar değerindeki beş otomobil her hafta talihlilere verilecek” dedi.
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