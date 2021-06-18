Moskova’da mutasyon alarmı: Daha agresif ve daha bulaşıcı…

Bugün açıklanan 7 bin 704 vaka ile 24 Aralık’tan bu yana Moskova’da en çok vaka sayısının tespit edildiğini duyuran Sobyanin, vaka sayısının 9 bini aşabileceğini belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre Sobyanin, “Yeni bir mutasyon geldi. Daha agresif ve iyileşmesi daha zor. Çok hızlı yayılıyor ve bulaşma riski daha yüksek” ifadesini kullandı.

Sobyanin, Moskova’da mutasyon nedeniyle hastaneye yatış oranının hızla arttığını söyledi. Nüfusun büyük bir bölümünün coronaya yakalandığını belirten Sobyanin, “Beklenmedik bir durum, artış beklemiyorduk, aksine düşüş bekliyorduk” dedi.

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