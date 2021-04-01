MSB açıkladı! Türkiye ve Yunanistan da katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), tatbikata ilişkin görüntüleri de paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* SEA SHIELD-21 Davet Tatbikatı; Romanya ev sahipliğinde ABD, Bulgaristan, İspanya, Polonya, Türkiye, Yunanistan ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 (SNMG-2)'de görevli TCG KEMALREİS fırkateynimizin katılımı ile 19-29 Mart 2021 tarihleri arasında Batı Karadeniz'de icra edilmiştir. Tatbikat sonrasında TCG KEMALREİS fırkateynimiz ile birlikte SNMG-2'de görevli İspanyol ESPS MENDEZ NUNEZ, Bulgar BGS SMELI ve Romen ROS REGINA MARIA gemileri 29-31 Mart 2021 tarihleri arasında Samsun liman ziyareti icra etmiştir.

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