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MSB duyurdu: 10 ölü, 24 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerin Azez ve El Bab'da düzenlediği saldırı nedeniyle 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:25, 31/01/2021
Haberler Dünya

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan başka amacı bulunmayan terör örgütü PKK/YPG, dün Afrin kent merkezindeki terör saldırısının ardından bugün de Azez ve El Bab’da sivilleri hedef aldı.

*İnsanlık düşmanı PKK/YPG’li teröristler 10 sivilin canına kıyarak 24 kişiyi de yaraladı.

*Bölgedeki huzur ve güveni bozmak üzere insanlık dışı saldırılarıyla Suriyeli kardeşlerimizi katleden bu teröristlerin sonu hayalleriyle birlikte kazdıkları çukurlara gömülmek, akıttıkları masum kanında boğulmaktır.

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Yayınlanma Tarihi:18:12,