MSB: Türkiye-Rusya Ortak Merkezi faaliyetine devam ediyor

Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ'daki Ağdam kenti yakınlarında açılan Türkiye-Rusya Ortak Merkezi'nde insansız hava araçlarıyla (İHA) alınan görüntülerin izlenerek ateşkese uyulup uyulmadığının gözlemlendiğini ifade edildi.

MERKEZ'İN GÜVENLİĞİNİ AZERBAYCAN ASKERLERİ SAĞLIYOR

4 hektar alana kurulu, 65 prefabrik yaşam ve hizmet alanının yer aldığı Merkez'de İHA personeli de dahil Türk ve Rus askerlerinin birlikte görev yaptığı kaydedildi. Her ülkeye ait karargah alanının bulunduğu Merkez'de mescit ve kilisenin de yer aldığı belirtilirken, Merkez'in güvenliğini Azerbaycan askerlerinin sağladığı söylendi.

Spor salonu, futbol, voleybol ve basketbol sahalarının yer aldığı Merkez'de, hem karma hem de karşılıklı müsabakaların yapılmasının planlandığı açıklandı.

“GÖREVİMİZ ATEŞKESİ KONTROL ETMEK”

Merkez'de görevli askerlerimizden Albay Ali Karakaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, başlıca görevlerinin bölgedeki tüm çatışmaları sonlandırmak, ateşkesi kontrol etmek olduğunu söyledi.

“İHA VE DİĞER KAYNAKLARDAN ALINAN VERİLER DEĞERLENDİRİLEREK KAYDA GİRİLİYOR”

Merkez'de ihlallerle ilgili verilerin toplanması, birleştirilmesi ve doğrulanmasının organize edildiğini belirten Albay Karakaş, “Burada gözlem yapılıyor, İHA ve diğer kaynaklardan alınan veriler değerlendirilerek kayda giriliyor. İlgili şikayetler, konular veya sorunlar inceleniyor, ateşkes ihlallerini engellemeye yönelik tedbirler alınıyor” dedi.

“BUGÜNE KADAR HERHANGİ BİR İHLAL TESPİT EDİLMEDİ”

Rus askeri görevlilerden Albay Mihail Zavalkin de 7 gün 24 saat İHA’larla gözetim gerçekleştirdiklerini, bugüne kadar herhangi bir ihlal tespit etmediklerini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Ordusunun 27 Eylül 2020’de başlattığı operasyonda; 5 kent merkezi, 4 kasaba ve 286 köyün kurtarılması üzerine Ermenistan, 10 Kasım’da yenilgiyi kabul etmiş, işgal altındaki Ağdam, Laçın ve Kelbecer illerini de boşaltacağını taahhüt eden bildiriye imza atmıştı.

Türkiye-Rusya Ortak Merkezi’ne ilişkin mutabakat zaptı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu arasında 11 Kasım 2020’de imzalanmıştı.

Merkez'in açılışı, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Millî Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin’in katılımıyla 30 Ocak’ta yapılmıştı.

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