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Muhalif siyasetçi Navalny hastaneye kaldırıldı

Açlık grevindeki 3. haftasında durumunun kötüleşen  Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin sağlık durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevindeki hastaneye nakledildi. 

Güncellenme: 13:55, 19/04/2021
HaberlerDünya
Muhalif siyasetçi Navalny hastaneye kaldırıldı

Rusya’da 3 haftadır açlık grevinde olan muhalif Alexei Navalny’nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Rus medyası, Navalny’nin durumunun kötüleşmesi nedeniyle cezaevindeki hastaneye kaldırıldığını aktardı. Sağlık komisyonu tarafından alınan kararın ardından nakil işleminin gerçekleştirildiği Navalny’e vitamin eksikliği tanısı konduğu bildirildi.

Rus Doktorlar İttifakı Sendikası Başkanı ve aynı zamanda Navalny’nin doktorlarından Anastasia Vasilyeva, sosyal medya hesabı üzerinden muhalif liderin son kan testi sonucunu yayınlamıştı.

Navalny’nin test sonuçlarını inceleyen doktorlar, böbreklerinin kötü durumda olduğunu ve her an ölebileceğini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

Zehirlendikten sonra Almanya’da tedavi olan ve Rusya’ya dönüşü sırasında tutuklanarak Vladimir bölgesindeki bir hapishaneye gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, kötü muamele ve cezaevi koşullarını gerekçe göstererek 31 Mart’ta açlık grevine başladı.

ABD’DEN RUSYA’YA NAVALNY UYARISI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin hapishanede ölmesi durumunda bunun sonuçları olacağını Rusya’ya ilettiğini aktarmıştı.
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