Mussolini’nin adını parka vermek istedi, istifaya çağrıldı

İtalya'da Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Müsteşarı Claudio Durigon, bir parka mafyaya karşı savaşın iki kahramanın isimleri yerine Mussolini ailesinin bir üyesinin adının verilmesi gerektiğini öne sürünce öfke topladı. Durigon'un önerisi istifa çağrılarına neden oldu.

SOZCU.COM.TR

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Durigon, 1932 yılında Benito Mussolini tarafından kurulan ve aslen faşist otorite sembolü olarak görülen Littoria olarak adlandırılan kasabadaki merkezi bahçenin Mussolini’nin adını taşıması gerektiğini söyledi.

Parka ilk olarak Mussolini’nin 1931’de ölen kardeşi Arnaldo’nun adı verildi, ancak dört yıl önce öldürülen mafya karşıtı savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino’nun onuruna yeniden adlandırıldı.

Durigon’un istifasını isteyenler arasında eski başbakan ve yakın zamanda Beş Yıldız Hareketi’nin lideri olan Giuseppe Conte de vardı. Conte, “Faşist rejimin anısını yeniden canlandırmak için mafyaya karşı yıllarca verilen mücadeleyi ve bu iyi adamların fedakarlığını yok saymak bir sapkınlıktır” dedi.

Aynı zamanda eski bir başbakan ve şimdi Demokrat Parti’nin lideri olan Enrico Letta da Durigon’un bu isteğinin İtalyan kurumlarını temsil etmeye uygun olmadığını gösterdiğini söyleyerek bir meydana Mussolini’nin adının verilmesinin anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

Durigon’un görevden alınması için baskı yapan politikacılar, gelecek ay parlamento yeniden açıldığında gensoru önergesi sunacaklarını söylediler.

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