Musul konsolosluğu tekrar açılıyor

Türkiye’nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 2014’te terör örgütü IŞİD’in kenti ele geçirmesinden bu yana kapalı olan konsolosluğun hizmete hazır hale getirildiğini duyurdu.

Küçüksakallı, yaptığı paylaşımda, “Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun” notunu paylaştı.

MUSUL KONSOLOSLUK BASKINI

Haziran 2014 yılında Musul kentini ele geçiren terör örgütü IŞİD üyeleri konsolosluk binasına saldırmıştı.

Terör örgütü, dönemin Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz dahil olmak üzere 49 kişiyi rehin almış, konsolosluk binasını kullanılamaz hale getirmişti. Rehineler kurtarılarak Eylül 2014’te Türkiye’ye getirilmişti.