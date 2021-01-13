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Mutasyona uğrayan corona bir ülkeye daha sıçradı

Filipinler'de corona virüsünün mutasyona uğrayan ve daha bulaşıcı olan yeni türü tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:32, 13/01/2021
Haberler Dünya
Mutasyona uğrayan corona bir ülkeye daha sıçradı

Filipinler’de, İngiltere’de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Covid-19’un mutasyona uğramış türüne yeni türüne rastlandı.

Filipinler Sağlık Bakanlığı (DOH) tarafından yapılan açıklamada, ülkede mutasyona uğrayan ilk corona virüsü vakasının 7 Ocak’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden ülkeye dönen erkek bir Filipinler vatandaşında tespit edildiği bildirildi.

Hastanın 27 Aralık 2020’de iş gezisi için Dubai’ye gittiği belirtildi. Açıklamada, “Acil olarak temas takibi yapıldı. Belirlenen kişiler asemptomatik ve şu anda karantina altında” denildi.

Filipinler’de şu ana kadar 492 bin 700 corona virüsü vakası kaydedilirken, toplam 9 bin 699 kişi hayatını kaybetti. (İHA)

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