Mutasyonlu corona Almanya’yı sarstı! Dev hastanede karantina uygulanıyor

Bayreuth Hastanesi’nde çalışan personeller arasında 99 pozitif vakaya rastlandığı, bunlardan 11’in mutasyonlu corona taşıdığı açıklandı.

Tüm hastane personeli hakkında karantina kararı alınırken, sadece ev ve hastane arasında seyahat etmelerine izin veriliyor. Virüsün hastaneden çıkıp diğer bölgelere yayılıp yayılmadığı henüz belli değil.

Hastanedeki sağlık çalışanlarının PCR testinden geçirildiği, iki kez üst üste negatif sonuç alanların ise karantinayı sonlandırdığı ifade edildi. 3 bine yakın personelin test sonucu 14 gün sonra belli olacak.

Hastanede 11’i yoğun bakımda olmak üzere 80 corona vakası tedavi ediliyor. Dünden itibaren hastaneye kalp krizi, ağır vakalar, felç, çoklu travma ve beyin hasarı dışındaki hastalar kabul edilmiyor.

Mutasyonlu corona virüsünün diğer corona virüslerinden daha tehlikeli olmadığı ama yayılma hızının çok fazla olduğu belirtiliyor. Bu durum da özellikle kronik rahatsızlığı olanlarla, risk grubundakileri endişelendiriyor.

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