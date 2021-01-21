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Mutasyonlu corona Filistin’de de görüldü

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'de 17 kişide İngiltere kaynaklı corona virüsünün (Covid-19) yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:30, 21/01/2021
Haberler Dünya
Mutasyonlu corona Filistin’de de görüldü

İngiltere’de ortaya çıkan corona virüsünün (Covid-19) yeni mutasyonu Filistin’e de sıçradı. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı açıklamada, başkent Kudüs’ün çevresinde yer alan Beit Surik, Bir Nabala, Al Jadira, Beit Hanina, Al Ram ve Shuafat bölgelerinde toplam 17 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19’un yeni mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Bakan Keyle, Bakanlık’taki koruyucu hekimlik ekiplerinin, hastaların sağlık durumlarını takip edeceğini ve vakaların tespit edildiği bölgelerde gerekli incelemeleri yapacağını ifade etti.

Öte yandan Filistin'de toplam vaka sayısı 154 bin 63'e, toplam can kaybı ise bin 757'ye ulaştı. (İHA)

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