İngiltere’de günlük vaka sayısı ilk kez 60 binin üzerine çıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, tespit edilen corona virüsünün yeni türünün endişe verici derecede bulaşıcı olduğunun altını çizerken ülkedeki vaka sayısında kritik bir gelişme yaşandı.

Güncel corona verilerine göre, son 24 saat içerisinde 60 bin 916 kişinin corona virüsü testi sonucu pozitif çıktı. 830 kişinin de virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanırken günlük vaka sayısının ilk kez 60 binin üzerine çıktığı aktarıldı.

YENİ ÖNLEMLER AÇIKLANMIŞTI

Dün hükümetin aldığı kararla, ülkede alarm seviyesi en üst seviyeye, yani 5'inci aşamaya yükseltilmişti. Başbakan Johnson, “Toplum olarak gösterdiğimiz efor eski varyant ile mücadelede etkili olabilirdi. Ancak bu yeni varyant endişe verici şekilde yüzde 50 ila 70 arası daha bulaşıcı. Hastanelerimiz hiç olmadığı kadar baskı altında. Hastanelerin doluluk oranı geçen haftaya göre yüzde 30 artış gösterdi. Kurallara uymak hiç olmadığı kadar önemli” demişti.

“ÇOCUKLAR BULAŞMA KONUSUNDA HIZLANDIRICI OLABİLİR”

Johnson, evde kalmaya devam etmenin önemine vurgu yaparak, şöyle konuştu:

* İnsanlar evde kalmalı. Sadece sınırlı nedenlerle evden çıkabilirsiniz. Bunlar önem taşıyan ürünleri almak olabilir.

* Hükümet, klinik olarak aşırı derecede savunmasız olan kişilere yeniden korunmaya başlamalarını tavsiye ediyor. İnsanlar kısa süre içinde bununla ilgili bir mektup alacaklar.

* İngiltere genelindeki ilkokullar, ortaokullar ve kolejler yarından itibaren uzaktan öğretime geçecek.

* Hükümet, ücretsiz okul yemeği alan çocukların bunları almaya devam etmesini sağlamak için ve uzaktan öğrenmek için cihazlara ihtiyaç duyan çocuklara destek sağlayacaktır.

* Çocukların yeni varyanttan etkilenme olasılıkları düşük ancak bulaştırma konusunda hızlandırıcı bir etkiye sahip olabilirler.