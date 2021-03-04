Myanmar’da askeri darbenin sonucu: En az 54 insan öldü

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, 1 Şubat’ta Myanmar’da gerçekleşen askeri darbenin detayları ve etkilerini kamuoyu ile paylaştı.

Bachelet, 1 Şubat’tan beri en az 54 insanın polis ve ordunun şiddetiyle yaşamını yitirdiğini açıklarken, 1700’den fazla insanın gözaltına alındığını açıkladı. Bachelet, keyfi gözaltıların da giderek arttığını söyledi.

Yapılan açıklamada en az 29 gazetecinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Bachelet, “Myanmar ordusu insanları öldürmeyi ve protesto edenleri gözaltına almayı durdurmalı” dedi.