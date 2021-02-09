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Myanmar’da darbe karşıtı protestolara müdahale sürüyor

Myanmar’da askeri darbe karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükselirken, polisin göstericilere plastik mermi ile müdahale etmesi sonucu biri ağır 4 kişi yaralandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 18:48, 09/02/2021
Haberler Dünya
Myanmar’da darbe karşıtı protestolara müdahale sürüyor

Myanmar'da ordunun 1 Şubat’ta darbe yaparak yönetime el koymasına yönelik protestolar devam ediyor. Myanmar askeri yönetimi, darbe karşıtı kitlesel protestoların ülke geneline yayılması üzerine ülkede büyük toplantıları yasaklayarak, Yangon ve Mandalay'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Mandalay’da darbe karşıtları, OHAL'e ve güvenlik güçlerinin tazyikli su ile müdahalelerine aldırmadan sokaklara dökülmüştü. Ülkede askeri darbe karşıtı protestolarda tansiyon giderek yükseldi.

Güvenlik güçleri, tazyikli suyun ardından protestoculara plastik mermi ile müdahale etti. Sokaklar savaş alanına dönerken, polisin göstericilere sert müdahalesi sonucu 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Durumunun kritik olduğu bildirilen kadının başından vurulduğu ve hastanedeki tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Protestocuların birkaçı polisin, göstericileri dağıtmak için havaya gerçek mermi ile ateş ettiğini öne sürdü. (İHA)

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