Myanmar’da tansiyon yükseliyor: Çok sayıda gözaltı var

Şubat ayının başında Myanmar’da yaşanan askeri darbe sonrasında sular durulmuyor… Uluslararası kamuoyunun baskısına rağmen yönetimi ele geçiren ve seçilmiş lider Aung San Suu Kyi ile birlikte diğer yetkilileri gözaltına alan orduya karşı tepki büyüyor.

53 milyon nüfusa sahip Güneydoğu Asya ülkesinde gösteriler artarak büyüyor. Sivil itaatsizlik ülkede hastane, okul ve kamu kuruluşlarında aksamaya sebep olurken bugün ülkenin birçok kentinde gösteriler devam etti.

Ülkenin başkentinde polis göstericilere tazyikli su ile müdahale ederken ülkenin ticari başkenti Yangon’da da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahalesi sert oldu.

BİR GÜNDE 27 GÖZALTI

Reuters haber ajansı, ülkenin ikinci büyük kenti Mandalay’da aralarında gazetecilerin de olduğu en az 27 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Cuntanın lideri Min Aung Hlaing, dün gece bir basın toplantısı düzenleyerek Kasım ayında düzenlenen seçime hile karıştığını söylemiş ve Suu Kyi’nin Ulusal Demokrasi Birliği partisinin zaferinin gerçeği yansıtmadığını söylemişti. Hlaing, dünkü konuşmasında yeni bir seçim gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

GÖSTERİ YASAĞI GETİRİLDİ

Uluslararası haber ajansları, ordunun Facebook üzerinden bir açıklama yayınladığını duyurdu…

Açıklamada, Yangon ve başkent Napyitaw’da gösteri yapılmasına yasak getirildiği belirtildi.

VAKA VE ÖLÜM ARTIYOR

Ülkede protesto gösterilerinin artması ve sivil itaatsizlik sebebiyle hastanelerde hizmetin aksadığı kaydedildi.

Myanmar, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında 31.177 ölüm ile en çok etkilenen ülkelerden biri. Ülkede bu güne kadar 141 binden fazla vaka tespit edildi.

İlginizi Çekebilir Myanmar'da darbe yapan Hlaing ilk kez konuştu