Nancy Pelosi’den Trump’ı zora sokacak sözler

ABD Başkanı Joe Biden’ın görevine başlamasının ardından düzenlenen ilk haftalık basın konferansının açılış konuşmasında ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Senato’nun eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılama sürecine değindi.

Pelosi, Senato’nun Trump'ı yargılanmasını ne zaman görüşeceği, davanın ne zaman sonuçlanacağı ve Meclis'in başlıkları ne zaman göndereceği hakkında net bir tarih belirtmedi.

Pelosi, “Önümüzdeki birkaç gün içinde yöneticiler ile Senato’nun ABD’nin eski başkanının Kongre binası ayaklanmasını kışkırtmadaki rolü hakkındaki duruşmaya ne zaman hazır olacağı konusunda konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Trump'ın duruşmasının ne zaman başlayacağı hakkındaki soruları yanıtlayan Pelosi, “Herkes soruyor. Ne zaman gerçekleşeceğini size söylemeyeceğim. Senato’nun oturuma başlamasını beklemek zorunda kaldık. Şimdi bize hazır olduklarını bildirdiler. Asıl soru ise, duruşmanın nasıl ilerleyeceği ile ilgili diğer sorular, ama biz hazırız” dedi.

“İSYANCILARA YARDIM VE RAHATLIK SAĞLAYAN ÜYELER VARDI”

Bazı Kongre üyelerinin 6 Ocak’taki Kongre baskınına katılan isyancılara destek sağladığını belirten Meclis Başkanı Pelosi, “Bu kurulda isyancılara yardım ve yataklık yapan üyeler vardı” ifadelerini kullandı.

Pelosi, “Yaşananların ardından olanları pek çok yönünden gözden geçirecek bir incelememiz olacağından çok memnunum. Eğer ki insanlar yardım ve yataklık ederse, buradaki meslektaşlarının yorumlarından daha fazlası olacak. İnsanların öldüğü bir ayaklanmaya yardım ve yataklık etmekten dava açılacaktır” dedi.

“UNUT GİTSİN DEMENİN BİRLEŞTİRİCİ OLDUĞUNU ZANNETMİYORUM”

Yeni Kongre’nin başlangıcında eski ABD Başkanı Trump’ın yargılanmasının, Trump’ın meslektaşlarıyla Senato'da birlik oluşturma çabalarını baltalayıp baltalamayacağı sorusunu yanıtlayan Pelosi, “Hayır, bu konuda endişelenmiyorum. Gerçek şu ki, eski ABD Başkanı bir ayaklanmayı kışkırtma eylemi gerçekleştirdi. Unut gitsin ve devam edelim demenin pek birleştirici olduğunu sanmıyorum. Bu şekilde birleşmezsin. Sadece şimdi gittiği için, tanrıya şükürler olsun, yönetiminin son aylarında bir başkana ne istersen yap dersen, hapisten çıkış bileti alırsın” dedi.

Trump'ın yargılanmasında şahitlere ihtiyacı olup olmadığı konusunda soruları yanıtlayan Pelosi, duruşmada şahide gerek olmayacağını düşündüğünü fakat son kararın yöneticilere ait olduğunu ifade etti. Pelosi, “İnanın ya da inanmayın, duruşma için hazırlıkları yapma ve aktarma konusundaki tartışmalarına katılmıyorum. Bu yöneticilere kalmış, ancak hepimizin tanık olduğu bir olay olsa da kanıtlaması gerekecek bilgiler arasında büyük bir fark görüyorum. Nasıl ilerleyeceğimize karar vermek onlara kalmıştır” dedi. (İHA)

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