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NATO ile Rusya karşı karşıya: Türkiye’den uçaklar kalktı

ABD ile Rusya arasında ipler soğuk savaş dönemlerini andıracak derecede geriliyor. Kuzey Atlantik’te, Kuzey Denizi, Baltık Denizi ve Karadeniz üzerinde, şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte Rus savaş uçağı filoları görüldü.

Ali GÜLEN
Güncellenme: 13:26, 31/03/2021
HaberlerDünya
NATO ile Rusya karşı karşıya: Türkiye’den uçaklar kalktı

NATO'dan yapılan açıklamada Karadeniz üzerindeki Rus savaş uçaklarına önleme uçuşu için Türkiye, Romanya, İtalya ve Bulgaristan'dan NATO savaş uçaklarının kaldırıldığı belirtiliyor.

Türkiye'den uçakların İncirlik'ten havalandığı sanılıyor. Her yıl yüzlerce kez bu tür “it dalaşı” da denilen önleme uçuşlarının yapıldığı ancak bu kez durumun daha ileri olduğu belirtildi.

SÜPERSONİK UÇAKLAR

Bölgelerde Rusya'ya ait altı farklı bombardıman uçağı ve savaş uçağı grubu tespit edildi.

Bunlar süpersonik Tupelov Tu- 160 Blackjack bombardıman uçakları, uzun menzilli Tupolev Tu-95 bombardıman uçaklarını da içeriyordu. Akdeniz ve Ege üzerindeki gerginlik ilk kez NATO'nun ve Rusya'nın bu kadar büyük güç yığmasıyla Karadeniz'de gerçekleşiyor.

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Yayınlanma Tarihi:13:21,