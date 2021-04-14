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NATO konseyi toplantısında Afganistan görüşüldü

NATO konseyi toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan için uzun vadeli strateji gerekiyor. 24 Nisan'da İstanbul'da Katar ve BM ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleyeceğiz. Türkiye’nin kardeş Afganistan’a güçlü desteği devam edecek" açıklamasında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:56, 14/04/2021
HaberlerDünya
NATO konseyi toplantısında Afganistan görüşüldü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO konsey toplantısına katılmak için Brüksel’e gitti.

Konsey toplantısı öncesinde Kararlı Destek Misyonu Çerçeve Ülkeleri temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, Afganistan’daki son durumun ele alındığını bildirdi.

“TÜRKİYE’NİN AFGANİSTAN’A GÜÇLÜ DESTEĞİ DEVAM EDECEK”

Daha sonra NATO konseyi toplantısına katılan Çavuşoğlu, toplantı sonrası şu açıklamada bulundu:

* NATO Konseyi Toplantısına katıldık. Afganistan için uzun vadeli strateji gerekiyor. 24 Nisan’da İstanbul’da Katar ve BM ile Afgan barış süreci konusunda üst düzey bir konferans düzenleyeceğiz. Türkiye'nin kardeş Afganistan'a güçlü desteği devam edecek.

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