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NATO: Moskova askerleri geri çekmeli

Rusya ve Ukrayna arasında gerilim tırmanırken NATO'dan da kritik bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Moskova'nın Ukrayna sınırına yığdığı askerleri geri çekmesi çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:38, 13/04/2021
HaberlerDünya
NATO: Moskova askerleri geri çekmeli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna-Rusya arasında tırmanan gerilim ile ilgili konuştu.

Son dönemde Rusya’nın Ukrayna’nın doğu sınırına asker ve çok sayıda tank gönderdiğini vurgulayan Stoltenberg, “Son haftalarda Rusya savaşa hazır binlerce askerini Ukrayna sınırına gönderdi. Bu 2014 yılındaki Kırım’ın yasa dışı ilhakından beri en büyük sayı” dedi.

Stoltenberg, “Rusya Ukrayna  etrafındaki askeri yoğunluğa son vermeli ve provokasyonu durdurarak olayların tırmanmasını engellemeli” dedi.

UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ OLACAK?

Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ile basın toplantısında bu açıklamaları yaparken Kuleba da Kiev yönetiminin diplomatik çözüm istediğini dile getirdi.

NATO’yu yöneten Stoltenberg, kendisine yöneltilen “Ukrayna NATO’ya dahil olacak mı” sorusuna, “Buna müttefikler karar verecek, Rusya değil” yanıtını verdi.

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Moskova NATO Rusya Ukrayna
Yayınlanma Tarihi:12:32,