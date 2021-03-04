NATO’dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu’na Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. İHAİlginizi ÇekebilirSon dakika... Askeri helikopter düştü: Şehit sayısı 10'a yükseldiİlginizi ÇekebilirKorgeneral Osman Erbaş helikopter kazasında şehit olduİlginizi Çekebilir10 şehidimiz için başsağlığı mesajları