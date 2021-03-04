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NATO’dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Bitlis’te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 10 asker için taziyelerini iletti.

Güncellenme: 20:53, 04/03/2021
HaberlerDünya
NATO’dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu’na Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. İHA

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