NATO’dan helikopter kazasıyla ilgili açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Stoltenberg, görüşmede Çavuşoğlu’na Bitlis'te düşen askeri helikopterde şehit olan 10 asker için taziye dileklerini ileterek, NATO'nun Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti. İHA

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