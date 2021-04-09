NATO’dan sürpriz hamle: Siteye Ukraynaca dil seçeneği eklendi

Rusya ile Ukrayna arasında Donetsk ve Lugansk şehirlerini de içine alan geniş kömür rezervlerine sahip Donbass bölgesinde yaşanan kriz günden güne derinleşiyor. Ukrayna’nın üyeliğini talep ettiği, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) resmi internet sayfasında sürpriz bir değişiklik yaşandı.

Daha önce İngilizce, Fransızca ve Rusça dil seçeneği bulunan NATO resmi internet sayfasına Ukraynaca da dahil edildi. Google arama motoru Ukraynalı kullanıcılara otomatik olarak NATO web sitesinin devlet dilindeki sürümünü gösterebilecek.

STOLTENBERG İLE GÖRÜŞME

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna sınırındaki Rus birliklerinin hareketiyle yeniden tırmanmaya başlayan Ukrayna-Rusya gerilimi nedeniyle NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefon görüşmesi yapmıştı. Ukrayna’dan yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı Zelenskiy görüşmede ülkesinin ittifaka üye olma isteğini dile getirerek NATO’dan bir üyelik planı hazırlamasını talep ettiği bildirilmişti.

RUSYA’DAN ÜYELİĞE İTİRAZ

Öte yandan, Kemlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki krizi daha da kötüleştireceğini söyledi. Ukrayna’nın NATO’ya girmesinin ülkedeki iç krizi çözmeye yardımcı olmayacağını belirten Peskov, “Bizim açımızdan bu durumu daha da kötüleştirecektir. Çünkü NATO’ya girmekten söz ederken hiçbir şekilde halkın görüşleri göz ardı edilemez” ifadesini kullanmıştı.