Navalni kaldığı cezaevinden nakledildi

Navalni’nin avukatları, nereye taşındığı hakkında ailesine bilgi verilmediğini belirtirken, devlet medyasına konu hakkında bilgi veren FSIN’de görevli Alexander Kalashnikov, Navalni’nin son derece normal şartlarda tutulduğunu belirtti.

Mahkumlara yönelik çalışmaları gözlemleyen Moskova Kamu Gözlem Komisyonu’ndan (ONK) Marina Litvinovich, Navalni’nin Rusya’daki en yaygın hapishane türü olan “genel rejim” ceza kolonisine gönderileceğini söyledi. Rusya’da ceza kolonileri genelde Çin veya Moğolistan sınırlarında bulunuyor ve mahkumlar 50 veya 100 kişinin yaşadığı toplu yatakhanelerde kalıyor.

ALMANYA’DA TEDAVİ GÖRDÜ

20 Ağustos 2020’de Tomsk şehrinden Moskova’ya dönüşünde zehirlendiği iddiasıyla Almanya’da tedavi gören Navalni, ülkeye dönüşünde pasaport kontrolünde gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Navalni için ülkenin dört bir yanında protestolar düzenlenmişti.