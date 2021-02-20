Navalni’nin hapis cezası itirazına ret kararı

Almanya’dan Rusya’ya dönüşü sonrası Moskova’da yargılanan muhalif lider Aleksey Navalni’nin hapis cezasına yaptığı itiraz reddedildi. Moskova’daki bölge mahkemesi, Navalni’nin talebini geri çevirirken, ilk hapis cezasını altı hafta kısalttı.

Navalni bu ayın başlarında denetimli serbestlik şartlarını ihlal ettiği için 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, Navalni’nin 2014 yılında zimmete para geçirme mahkumiyetinden kaynaklanıyor. Rus muhalif, Babushkinsky Bölge Mahkemesi’nden cezayı bozmasını ve serbest bırakılmasını istedi.

AİHM’DEN SERBEST BIRAKIN ÇAĞRISI



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), geçtiğimiz hafta hapis cezasına çarptırılan Navalni’nin serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. Kremlin ise AİHM’in kararının yasa dışı olduğunu savundu. DHA’nın aktardığına göre mahkeme, Navalni’nin Almanya’dayken üç buçuk yıl ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldığı 2014 tarihli davanın şartlarını ihlal ettiğine dair kararını 2 Şubat’ta vermişti. Navalni’nin askıya alınan cezası daha sonra hapis cezasıyla değiştirildi.