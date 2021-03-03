Navalny: Benim için her şey yolunda

Rusya'ya dönüşü sırasında gözaltına alınan ve ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Moskova'daki bir cezaevine gönderilen Rus muhalif lider Alexei Navalny, Moskova'da Navalny destekçileri tarafından düzenlenen protesto gösterilerinin ardından güvenlik gerekçesiyle Vladimir Bölgesi'ndeki Kolçugino şehrinde bulunan bir cezaevine yerleştirilmişti.

“BENİM İÇİN HER ŞEY YOLUNDA”

Sevk edildiği cezaevinden destekçilerine durumuyla ilgili ilk kez açıklama yapan Navalny, “Bir mahkuma Vladimir Oblastı denildiğinde üzülür. Çünkü buradaki yerel kurumların itibarı genelde böyledir. Fakat benim için her şey yolunda. Henüz hiç mektup almadım ve dış dünyada neler olup bittiğini Moskova’da olduğum zamandan daha az biliyorum” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİ ŞARTLARINI ELEŞTİRDİ

Kendisinin henüz sosyal aktivitelerde bulunamadığını ifade eden ve bulunduğu cezaevinin şartlarını eleştiren Navalny, “Kütüphaneye henüz ulaşamadım. Tek eğlence hapishanenin yemek tezgahında Haute Cuisine yemeği üzerine yeni denemeler. İster inanın ister inanmayın, kraker kurutuyoruz ve bu kadar heyecan verici olacağını hiç düşünmemiştim” dedi.

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