Ne yolsuzluk ne haksızlık… Almanya’nın Aile Bakanı, doktora tezi yüzünden istifa etti

Giffey'in doktorasını tamamladığı ve doktor unvanını 2010 tarihli çalışma, şubat 2019'da tartışılmaya başlanmış ve intihal iddiaları gündeme gelmişti. Berlin Frei Üniversitesi de doktora tezini incelemeye almış ve bu sırada unvanı geçici olarak iptal etmişti.

MERKEL Mİ İSTİFAYA ZORLADI?

Bu sabah Başbakan Merkel ile görüşen Giffey, kabine toplantısında görevden affını istedi ve istifasını duyurdu.

Toplantının açılışında Merkel, Aile Bakanı Giffey'in bir şey açıklayacağını belirterek ona söz verdi. Bu durum, istifayı bildiği ya da “istifayı bizzat talep ettiği” yorumlarına neden oldu.

Giffey, Kasım ayında Berlin Frei Üniversitesi'nden aldığı doktora titrini artık kullanmayacağını açıklamıştı. Mart 2018'den beri Aile Bakanı olan Giffey, Sosyal Demokrat Parti'nin Berlin İl Teşkilatı başkanı ve yerel seçimlerde de belediye başkan adayı olarak görülüyordu.

BERLİN'DE BAŞKANLIK DA ZOR

Bu istifa, bir sonraki seçimlerde onun Belediye Başkanlık şansını da zora sokmuş görünüyor. Berlin'deki anketlerde SPD şu anda ikinci sırada görülüyor ve birinci sırada Yeşiller yer alıyor.

Bakan Giffey, yaptığı açıklamada doktora tezini, profesörü ile birlikte hazırladığını, kendi yazdığını ve bununla ilgili araştırma- inceleme sonucunu da saygı ile beklediğini duyurdu.

Giffey ayrıca Başbakan Merkel ve diğer hükümet üyelerine teşekkür etti.

İlginizi Çekebilir Almanya'da 11 bin yeni Covid-19 vakası tespit edildi