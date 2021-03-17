Neonazi polislerin tehdit ettiği Türk avukata koruma yok

Almanya’nın Frankfurt Kenti'nde avukatlık yapan Seda Başay-Yıldız, Neonazi örgüt NSU'dan gelen tehditlerin ardından yalnız bırakıldı. İçişleri Bakanlığı, Türk avukata verilecek korumanın maliyetini karşılamayacağını açıkladı.

Frankfurt polisinin içindeki yapılanmadan bile tehditler alan, polis karakolunda bilgilerinin arandığı ortaya çıkan Seda Başay- Yıldız, bundan sonra kendi korumasını kendisi üstlenmek zorunda.

Bir kız çocuk annesi olan Av. Seda Başay- Yıldız, NSU 2.0 kodunu kullanan Neonazilerden iki yıldır ölüm tehditleri alıyor. En son tehdit yine bir kaç ay önce geldi.

KENDİ KORUMANI KENDİN ÖDE…

Bu gelişmeler olurken, Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın, Türk kadın avukata verilebilecek korumaya bütçe çıkarmaması tepki çekti. Böylece tehdit edilen bir çocuk annesi kadın avukatın, kendisinin koruma tutması ve masrafını da kendisinin karşılaması durumu ortaya çıktı.

Hesen Eyaleti Yabancılar Danışma Kurulu (AGAH) konuyu sert şekilde eleştirdi. Başkan Enis Gülegen, „Tehdit altındaki kişilerin yanında durmak ve onları korumak polisin görevidir. Polis şimdi Av. Seda Başay-Yıldız'dan kendini korumasını istiyor. Tehditler Frankfurt'taki polis merkezinden gelirken, böyle bir öneri hiç de gerçekçi değil. Bizzat polisin de neden olduğu duruma karşı, mağdurun yalnız bırakılması hiç adil değil“ açıklaması yaptı.

POLİS BİLGİSAYARINDAN ÇIKMA

NSU üyesi olmakla suçlanan polislerin bilgisayarlarında yapılan araştırma sonuçlarının da bir an önce açıklanması istendi. İki yıl önceki ilk tehditlerden sonra, Frankfurt'ta 6 polis açığa alınmıştı. Seda Başay- Yıldız'a bunun ardından gelen tehdit mektubunda, „Anlaşılan meslektaşlarımıza ne yaptığının bilincinde değilsin“ denilerek, bunun sonuçsuz kalmayacağı ifade edilmişti.

Tehdit mektubunda ‘Türk domuzu’ gibi ırkçı hakaretlere yer verilmi, Türk avukatın annesinin, kocasının, babasının isimleri belirtilmiş ve ailesi, çocuğuyla ilgili çok özel bilgilere yer verilmişti.

Bu tehditler üzerine Av. Başay- Yıldız, kendince önlemler almaya başladı, evinin adresini değiştirdi, daha dikkatli davranmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Ama İçişleri Bakanlığı ona koruma vermiyor.